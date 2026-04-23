Méchoui à Chamberet Chamberet
Méchoui à Chamberet Chamberet samedi 23 mai 2026.
Chamberet
Méchoui à Chamberet
SAlle des Fêtes Chamberet Corrèze
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
L’association des commerçants Vitrines de Chamberet organise un méchoui , à 11h apéritif, dégustation d’abats, animation par Gualapia La p’tite remorque.
Loterie sur place.
Menu Melon et jambon de Pays, méchoui et flageolets, fromage et dessert, 22€, sur réservation au Magasin Courteille ou au 06 82 60 85 45, places limitées.
Règlement par chèque .
SAlle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 60 85 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Méchoui à Chamberet
L’événement Méchoui à Chamberet Chamberet a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Chamberet (Corrèze)
- Circuit cyclo sportif Au Pays des Monédières Chamberet Corrèze 1 mai 2026
- Parcours de l’Arboretum de Chamberet Chamberet Corrèze 1 mai 2026
- Parcours n°2, Espace Cyclosport La Petite Montagne Limousine Chamberet Corrèze 1 mai 2026
- Parcours de découverte du Bourg de Chamberet Chamberet Corrèze 1 mai 2026
- Parcours PAPSE Chamberet Chamberet Corrèze 1 mai 2026