Chamberet

Méchoui à Chamberet

SAlle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’association des commerçants Vitrines de Chamberet organise un méchoui , à 11h apéritif, dégustation d’abats, animation par Gualapia La p’tite remorque.

Loterie sur place.

Menu Melon et jambon de Pays, méchoui et flageolets, fromage et dessert, 22€, sur réservation au Magasin Courteille ou au 06 82 60 85 45, places limitées.

Règlement par chèque .

SAlle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 60 85 45

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English : Méchoui à Chamberet

L’événement Méchoui à Chamberet Chamberet a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze