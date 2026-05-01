Super Loto Chamberet
Super Loto Chamberet samedi 30 mai 2026.
Chamberet
Super Loto
Salle des fêtes Chamberet Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
La Gaieté Chambertoise vous propose un grand loto à la salle polyvalente de Chamberet à partir de 20h30. .
Salle des fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 30 61 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super Loto
L’événement Super Loto Chamberet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Chamberet (Corrèze)
- Médiathèque Atelier Attrape Rêves Place de la Mairie Chamberet 20 mai 2026
- Méchoui à Chamberet Chamberet 23 mai 2026
- Exposition de photographies Etats de bois Ecorces Place de la Mairie Chamberet 1 juillet 2026
- Pêche à l’écrevisse Chamberet 8 juillet 2026
- Sortie découverte vallée de la Vézère, en amont du village de Treignac Chamberet 21 juillet 2026