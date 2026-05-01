Chamberet

Super Loto

Salle des fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

La Gaieté Chambertoise vous propose un grand loto à la salle polyvalente de Chamberet à partir de 20h30. .

Salle des fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 30 61 36

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English : Super Loto

L’événement Super Loto Chamberet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze