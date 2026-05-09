Exposition de photographies Etats de bois Ecorces Place de la Mairie Chamberet

Chamberet

Exposition de photographies Etats de bois Ecorces

Place de la Mairie Médiathèque Marcelle Delpastre Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-01

Découvrez les photographies de Michel Chalard, à travers l’exposition Etats de bois Ecorces, à la Médiathèque de Chamberet .

Lundi 9h30-12h

Mercredi 09h30-12h et 14h-17h30

Vendredi 14h-17h30 .

Place de la Mairie Médiathèque Marcelle Delpastre Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00

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English : Exposition de photographies Etats de bois Ecorces

L’événement Exposition de photographies Etats de bois Ecorces Chamberet a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze