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Exposition de photographies Etats de bois Ecorces Place de la Mairie Chamberet

Exposition de photographies Etats de bois Ecorces Place de la Mairie Chamberet

Exposition de photographies Etats de bois Ecorces Place de la Mairie Chamberet mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Médiathèque Marcelle Delpastre

Ville : 19370 Chamberet

Département : Corrèze

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : Gratuit

Chamberet

Exposition de photographies Etats de bois Ecorces

Place de la Mairie Médiathèque Marcelle Delpastre Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-01

Découvrez les photographies de Michel Chalard, à travers l’exposition Etats de bois Ecorces, à la Médiathèque de Chamberet .
Lundi 9h30-12h
Mercredi 09h30-12h et 14h-17h30
Vendredi 14h-17h30   .

Place de la Mairie Médiathèque Marcelle Delpastre Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 

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English : Exposition de photographies Etats de bois Ecorces

L’événement Exposition de photographies Etats de bois Ecorces Chamberet a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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