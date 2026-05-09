Exposition de photographies Etats de bois Ecorces Place de la Mairie Chamberet
Exposition de photographies Etats de bois Ecorces Place de la Mairie Chamberet mercredi 1 juillet 2026.
Chamberet
Exposition de photographies Etats de bois Ecorces
Place de la Mairie Médiathèque Marcelle Delpastre Chamberet Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-01
Découvrez les photographies de Michel Chalard, à travers l’exposition Etats de bois Ecorces, à la Médiathèque de Chamberet .
Lundi 9h30-12h
Mercredi 09h30-12h et 14h-17h30
Vendredi 14h-17h30 .
Place de la Mairie Médiathèque Marcelle Delpastre Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00
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English : Exposition de photographies Etats de bois Ecorces
L’événement Exposition de photographies Etats de bois Ecorces Chamberet a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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