Pêche à pied Coquillages et animaux étranges Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Pêche à pied Coquillages et animaux étranges

Parking proche du Canadian Point Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Bienvenue dans le plus grand musée vivant de Bretagne !

Ici, pas de vitrines ni de panneaux quand la mer se retire, elle révèle un monde caché. Sous les algues, entre les rochers et au fond des mares apparaissent d’étonnants habitants étoiles de mer, crabes, anémones, éponges, blennies, crevettes et bien d’autres créatures fascinantes.

Munis de loupes, d’épuisettes et de nos yeux de détectives, nous partirons à leur rencontre pour comprendre comment ils vivent, se nourrissent et s’adaptent aux conditions parfois extrêmes de l’estran.

L’étoile de mer a-t-elle des yeux ? Comment l’anémone capture-t-elle ses proies ? Que mangent les crabes ? Les éponges sont-elles des animaux ou des végétaux ? Pourquoi certaines créatures semblent-elles venues d’une autre planète ? Et surtout… qui mange qui ?

Au fil de notre enquête, nous apprendrons à observer sans déranger, à reconnaître plusieurs espèces emblématiques du littoral et à comprendre les liens invisibles qui unissent tous les habitants de cet écosystème fascinant.

Nous découvrirons également pourquoi certaines espèces brouillent les frontières entre le monde animal et le monde végétal, tout en explorant les principes d’une pêche à pied naturaliste, durable et respectueuse du vivant.

Et parce que l’estran se découvre avec tous les sens, nous prendrons aussi le temps de toucher, sentir et goûter quelques algues sauvages on the rocks .

Une aventure ludique et éducative pensée pour éveiller la curiosité des enfants… et des adultes ! Devenez explorateurs du vivant le temps d’une marée !

Matériel inclus loupes, épuisettes/tamis, bacs, sachets d’explorateurs

À prévoir chaussures pouvant aller dans l’eau (bottes, chaussons de plongée ou vieilles chaussures), coupe-vent, chapeau, protection solaire et gourde. Par beau temps, maillot de bain et sandales solides sont les bienvenus !

Appareil photo recommandé.

Tout public dès 4 ans familles bienvenues

Visites possibles en français, anglais, italien et espagnol

Réservations www.estranordinaire.com .

Parking proche du Canadian Point Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne

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L’événement Pêche à pied Coquillages et animaux étranges Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne