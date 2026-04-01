Pêche à pied écologique L’Ecuissière Dolus-d’Oléron
Pêche à pied écologique L’Ecuissière Dolus-d’Oléron jeudi 16 avril 2026.
Pêche à pied écologique L’Ecuissière
Passe de l’Ecuissière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
De 6ans à de 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 09:45:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-20 2026-04-30
Pêche à pied écologique en famille à l’Ecuissière, sur la côte ouest entre Vertbois et La Perroche.
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Passe de l’Ecuissière Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
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English : Ecological fishing L’Ecuissière
Ecological family fishing at l’Ecuissière, on the west coast between Vertbois and La Perroche.
L’événement Pêche à pied écologique L’Ecuissière Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes