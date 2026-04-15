PÉDALE RURALE, Ciné Saint-Leu, Amiens

PÉDALE RURALE Mercredi 22 avril, 20h45 Ciné Saint-Leu Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T20:45:00+02:00 – 2026-04-22T22:15:00+02:00

Fin : 2026-04-22T20:45:00+02:00 – 2026-04-22T22:15:00+02:00

Benoît vit en Dordogne, à quelques kilomètres du village où il a grandi. Il a construit son paradis à l’abri des regards, s’est émancipé à sa manière, seul, dans la nature, avec ses couleurs. Il a trouvé ses manières de résister, de s’affranchir des stigmates du passé pour continuer à habiter le territoire de son enfance. Sur le chemin qu’il est parvenu à ouvrir, il reste des ronces qui continuent à le blesser. Alors ensemble on avance, on défriche parce que nos histoires résonnent, parce qu’on s’est trouvé. Et puis, avec les autres queers du coin on décide d’organiser une Pride, parce qu’il est temps de sortir du bois, de prendre l’espace qu’on n’a jamais eu, pour se célébrer, se réparer et enfin ouvrir une voie.

Ciné Saint-Leu 33 rue Vanmarcke, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cine-st-leu.com/film.html#/media/1271?showId=18744 »}]

Pédale rurale – Benoît vit en Dordogne, à quelques kilomètres du village où il a grandi. Il a construit son paradis à l’abri des regards, s’est émancipé à sa manière, seul, dans la nature, avec ses… Ciné St-Leu PÉDALE RURALE