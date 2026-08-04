AGENDA · Montargis
Peindre le vent Montargis
dimanche 23 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Peindre le vent
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Peindre le vent
Après une courte visite sur le vent en art, vous décorerez un éventail à emporter partout avec vous. ( ado adultes dès 12 ans) 6 .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
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English :
Painting the Wind
L’événement Peindre le vent Montargis a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
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