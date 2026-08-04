Informations pratiques

Montargis

Peindre le vent

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Peindre le vent

Après une courte visite sur le vent en art, vous décorerez un éventail à emporter partout avec vous. ( ado adultes dès 12 ans) 6 .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

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English :

Painting the Wind

L’événement Peindre le vent Montargis a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS