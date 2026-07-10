Peins ta coupelle : Atelier de décoration d’une coupelle en argile Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 15:30 – 17:00

Gratuit : non 38 € (adhérents) / 43 € (non adhérents) Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Et si vous transformiez une simple coupelle en un objet déco unique qui vous ressemble ? Lors de cet atelier créatif, personnalisez une coupelle en argile grâce à la peinture et aux feutres acryliques mis à votre disposition. Couleurs pop, motifs graphiques, fleurs, rayures, petits mots doux ou univers minimaliste : laissez libre cours à votre imagination pour créer une pièce unique. Pour vous inspirer, plusieurs modèles issus de ma collection seront disponibles tout au long de l’atelier, tout en vous laissant la liberté de créer votre propre univers. Que vous ayez participé à l’atelier modelage du 09/09 ou que vous découvriez simplement l’atelier décoration, chacun repart avec une création personnalisée et prête à embellir son intérieur Les coupelles sont ensuite vernies par mes soins pour une finition brillante et durable. ???? Tout le matériel est fourni : peinture, pinceaux, feutres acryliques…? Modèles et inspirations à disposition???? Accessible aux débutants???? Vernis réalisé après l’atelier (à récupérer sous plusieurs jours) ? Durée : 1h30 (15h30-17h)???? Nantes (O Ptits Coins – 22 bd Jules Verne)???? À partir de 6 ans Pack 2 ateliers possible modelage + peinture à 60€????? Crée ta pièce de A à Z : Modelage & décoration d’une coupelle unique (atelier du 09 et du 23 septembre 2026)

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/peins-ta-coupelle-atelier-de-decoration-d-une-coupelle-en-argile



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