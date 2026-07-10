Peins ton vase soliflore animal (chat ou teckel) Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 15:30 – 17:00

Gratuit : non 35 € (adhérents) / 40 € (non adhérents) Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Personnalise un adorable vase soliflore en forme de chat ou de teckel et crée une pièce unique à ton image ! Couleurs pop, motifs fleuris, rayures graphiques ou univers pastel : laisse parler ta créativité grâce aux peintures et feutres acryliques mis à disposition. Pour la touche finale, choisis quelques fleurs séchées parmi une sélection préparée avec soin et repars avec une création prête à décorer ton intérieur Un atelier accessible aux petits comme aux grands, pensé comme une parenthèse créative et conviviale autour de la couleur, du partage et du fait main. ???? Tout le matériel est fourni???? Fleurs séchées incluses? Vernis et finitions réalisés après l’atelier (à récupérer sous plusieurs jours) ? Durée : 1h30 (15h30-17h)???? Nantes (O Ptits Coins – 22 bd Jules Verne)???? À partir de 6 ans Tarifs35€ pour les adhérent·e·s40€ pour les non adhérent·e·s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/peinture-sur-argile-2



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