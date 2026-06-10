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Peintures de Liliane Fontanini Saint Martin de Bréhal Bréhal

Peintures de Liliane Fontanini Saint Martin de Bréhal Bréhal

Peintures de Liliane Fontanini Saint Martin de Bréhal Bréhal lundi 24 août 2026.

Lieu : Saint Martin de Bréhal

Adresse : Rue de la Cale Principale

Ville : 50290 Bréhal

Département : Manche

Début : lundi 24 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Bréhal

Peintures de Liliane Fontanini

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-24
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-24

Exposition. Les horaires d’ouverture sont affichés sur place.   .

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24  communication@brehal.fr

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English : Peintures de Liliane Fontanini

L’événement Peintures de Liliane Fontanini Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer

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