Peintures de Liliane Fontanini Saint Martin de Bréhal Bréhal lundi 24 août 2026.

Bréhal

Peintures de Liliane Fontanini

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-24

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-24

Exposition. Les horaires d’ouverture sont affichés sur place. .

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

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English : Peintures de Liliane Fontanini

L’événement Peintures de Liliane Fontanini Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer