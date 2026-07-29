Peintures et gravures Centre Culturel Ernest Renan Tréguier

Informations pratiques

Tréguier

Peintures et gravures

Centre Culturel Ernest Renan 7B Rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Exposition de peintures et gravures d’Olga Verme Mignot et Xavier de Roquefeuil. .

Centre Culturel Ernest Renan 7B Rue de la Chalotais Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Peintures et gravures Tréguier a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose