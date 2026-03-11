Pèlerinage du Dusenbach

Place de la Sinne Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Depuis le Moyen-Age, Notre-Dame de Dusenbach est un des pèlerinages de la Vierge les plus renommés et les plus fréquentés d’Alsace Participez à cette tradition en faisant ce pèlerinage le week- end suivant la très célèbre fête des ménétriers.

Depuis le Moyen-Age, Notre-Dame de Dusenbach est un des pèlerinages de la Vierge les plus renommés et les plus fréquentés d’Alsace Participez à cette tradition en faisant ce pèlerinage le week- end suivant la très célèbre fête des ménétriers.

Le rassemblement aura lieu à 9h00 à la Place de la Sinne. Le départ de la Procession se fera à 9h15. .

Place de la Sinne Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 04

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English :

Since the Middle Ages, Our Lady of Dusenbach is one of the most famous and most frequented pilgrimages of the Virgin in Alsace. Take part in this tradition by making this pilgrimage the weekend following the very famous festival of the minstrels.

L’événement Pèlerinage du Dusenbach Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr