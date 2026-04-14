Pendant les vacances d’avril, partez au Musée des Arts avec la bibliothèque associative !, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes
Pendant les vacances d’avril, partez au Musée des Arts avec la bibliothèque associative !, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes jeudi 16 avril 2026.
Pendant les vacances d’avril, partez au Musée des Arts avec la bibliothèque associative ! 16 et 22 avril Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Loire-Atlantique
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Jeudi des 10 jeux spécial Musée !
Jeudi 16 avril de 15h à 17h
à la bibliothèque Emilienne-Leroux.
Sur inscription à partir de 6 ans
Visite du musée d’Arts en groupe
« Les Incontournables en famille » :
Mercredi 22 avril de 15h30 à 16h30
départ à 15h00 de la bibliothèque
pour un trajet groupé via le bus C6.
– A partir de 6 ans –
Sur inscription : 02 40 43 97 67 / 06 75 01 90 80
bibliemilienne.leroux@gmail.com
Bibliothèque associative Emilienne-Leroux 21 rue Charles Roger 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliemilienne.leroux@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:bibliemilienne.leroux@gmail.com »}]
Au mois d’avril, le Musée d’Arts de Nantes s’associe à la bibliothèque associative Emilienne-Leroux pour vous inviter à deux temps forts, pour les enfants et leurs parents !
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