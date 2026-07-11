PepiBAR : fêtons les plantes tout l’été au Solilab ! Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 18:30 – 23:59

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

?? LE « PEPIBAR »????… QU’EST CE QUE C’EST ?Une guinguette associative et open-air animée tout l’été sur l’île de Nantes, en terrasse du Solilab. Ce projet événementiel nait d’une volonté de sensibiliser le public citadin à l’importance du végétal en ville, et aux actions d’agricultures urbaines solidaires. L’ensemble des végétaux installés sur cette terrasse sont produits et cultivés au PépiLAB : pépinière participative in-situ, gérée et animée par l’association Bio-T-Full.???? Ouvert à tou.te.s, on y accueille les familles, co-workers, visiteurs et touristes de passage pour des animations ludo-créatives ouvertes aux petits et grands pour s’amuser tout en apprenant. On y trouve aussi des jeux en bois, un stand de vente de plants, une buvette, un Dj-Set et un stand pour se restaurer sur le pouce (croques végé/carné), le tout dans une ambiance conviviale et végétale !???? AU PROGRAMME DE CETTE GUINGUETTE : ????DJ SET??JEUX EN BOIS????BUVETTE Locale (avec ou sans alcool)????ANIMATIONS ENFANTS????STAND CROQUES & FOOD (salé et/ou sucré)????VENTE DE PLANTS produits sur place (100% BIO-T-FULL ????) ? QUI SOMMES NOUS ?Bio-T-Full s’est donnée pour ambition de re(connecter) les citadin.e.s à la nature, par la pratique du jardinage et de l’agriculture (péri)urbaine, en s’attachant à redonner du sens et du lien aux actions de végétalisation en ville.? POURQUOI CETTE GUINGUETTE ?L’association accueille et anime des projets de jardinage à visée thérapeutique en lien avec des publics en situation de handicap (troubles du développement et/ou neuroatypie : TSA, TDA-H, etc.)Les recettes de notre buvette et les bénéfices de la vente de plantes sont intégralement reversés au profit de la création de nos jardins sensoriels. ???? INFOS PRATIQUES :???? 5 dates cet été pour profiter du PépiBAR : les 09 et 23 juillet, puis les 6, 20 et 27 août // de 18h30 à 00h ????ENTREE LIBRE (sauf le 09/07 : entrée sur adhésion uniquement !)???? Le SOLILAB / 8 Rue Saint Domingue, 44200 Nantes// NOUVEAUTE CETTE ANNEE : profitez d’un accès facilité part le « jardin du rail », directement depuis le hangar à bananes / cantine du voyage // ???? Parking à vélo à l’entrée / Station Bicloo-Naolib à proximité???? LIGNE 5 Arrêt Hangar à Banane / ou Navibus???? Stationnement gratuit à 300m (parking Quai Wilson)

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab-



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