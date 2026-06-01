Pépites d’Archives, Archives municipales, Toulouse

Pépites d’Archives 4 – 25 juillet, certains samedis Archives municipales Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T09:30:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00

Le format court (20 minutes pour chacune des thématiques) permettra d’aborder cinq ou six des sujets proposés. Alors, à vous de choisir entre : les remèdes contre la peste, les lettres d’amour, les festins, le guet, les évasions des prisons, la nécromancie, le lithopédion, les marques des chapeliers toulousains, les plans de ville, le signalement de l’un des futurs voleurs des joyaux de la couronne, les expertises de cas de démence, l’élection contestée des capitouls de 1686, l’entrée de Louis XIII en 1621, des lettres concernant un mystérieux trésor à se partager, et enfin une loterie de tableaux, de bibelots et de bijoux en 1704.

Jauge : 12 personnes maximum.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/2XKXwyy41s »}] Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène

En juillet, faites ce qu’il vous plaît ! Des séances spéciales où quinze thématiques différentes sont proposées, toutes au travers de documents d’archives exceptionnels de l’Ancien Régime.