PERFORMANCE CHOREGRAPHIQUE, Musée de la Photographie Charles Nègre, Nice

PERFORMANCE CHOREGRAPHIQUE Samedi 23 mai, 19h00, 21h00 Musée de la Photographie Charles Nègre Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Performance Chorégraphique « Postures » par la Compagnie ACorps d’Art

Entrée libre sans réservation (30mn)

Cette performance prend appui sur l’univers photographique de Justine Tjallinks, dont les portraits interrogent la construction sociale de la beauté, du genre et de la norme corporelle.

À travers la danse, il s’agit de déplacer le regard porté sur les corps dits atypiques : corps handicapés, corps non normatifs, corps en transition, corps fragiles ou puissants autrement. Là où le regard social fige, classe ou corrige, la scène devient un espace de réappropriation.

Les interprètes explorent les tensions entre visibilité et invisibilisation, entre assignation et affirmation. Les gestes s’écrivent dans cette zone sensible où le corps devient à la fois territoire politique et matière poétique. Le mouvement ne cherche pas à masquer les différences mais à les révéler comme des formes singulières de présence.

La performance questionne ainsi le regard du spectateur : que voyons-nous vraiment lorsque nous regardons un corps ? Une différence, une anomalie, une identité ? Ou simplement une existence qui cherche sa place dans le monde ? Dans cet espace partagé, les corps ne demandent plus la permission d’exister. Ils déplacent les évidences. Ils ouvrent un autre imaginaire du vivant.

Interprètes : Marina Matic, Morgane Mortelmans, Aurélia Zabal, Hugues Klingelschmitt

Musiques : Aurélia Zabal

Musée de la Photographie Charles Nègre 1 Place Pierre Gautier 06300 Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497134220 http://museephotographie.nice.fr entrée payante

Performance Chorégraphique « Postures » par la Compagnie ACorps d’Art

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