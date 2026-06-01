Performance dansée aux Charmettes, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

Performance dansée aux Charmettes Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Avec Daisy Fel, Béatrice Garnier et Frédéric Verschoore

Un dialogue poétique, une rencontre imaginée entre Jean Jacques Rousseau et George Sand

Deux corps, une voix, un souffle tentent d’incarner leur pensée, leur philosophie.

Les évocations de la nature, du sens de la vie, du bonheur, de l’amour deviennent geste dansé et matière sonore.

Solitude et liberté s’entrelacent et s’interrogent, intimes, s’exposant en pleine lumière.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 Chemin des charmettes, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479333944 http://www.chambery.fr/302-les-charmettes.htm Jean-Jacques Rousseau séjourne aux Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742 où il découvre les plaisirs de la nature, s’adonne à sa passion pour la musique et poursuit son éducation, tant bien théorique que sentimentale. Mais les Charmettes sont aussi vite devenues un véritable lieu de pèlerinage après la mort de Rousseau et la Révolution Française en 1789. Aujourd’hui, vous pourrez profiter de cette atmosphère si spéciale et bucolique dans cette demeure historique qui a vu passer tant de personnages.

Vous pourrez également profiter du jardin, entre les pommiers, les vignes et les diverses plantes, qui offre une magnifique vue sur Chambéry et ses montagnes environnantes , ainsi que d’une riche programmation culturelle à destination de tous les publics ! Parking.

Avec Daisy Fel, Béatrice Garnier et Frédéric Verschoore

© Didier Mazué / Ville de Chambéry