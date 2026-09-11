Performance dansée, Musée de Tessé, Le Mans

Informations pratiques

Performance dansée Samedi 19 septembre, 16h00 Musée de Tessé Sarthe

Sur inscription dans la limite des places disonibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

2 danseurs vous proposent une performance dansée, en écho à l’exposition consacrée à l’artiste sarthois Albert Maignan.

Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243473851 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-musees/le-musee-de-tesse Les collections ont été initialement constituées par les saisies révolutionnaires des biens du clergé et des émigrés. Le principal noyau provient des collections de la famille de Tessé, connues par deux inventaires (1766 et 1794) et comprenant un fonds de peintures françaises du XVIIe siècle. Tramway Bus (à moins de 100 mètres) Gare desservie (TGV Le Mans)

2 danseurs vous proposent une performance dansée, en écho à l’exposition consacrée à l’artiste sarthois Albert Maignan.

© Ville du Mans