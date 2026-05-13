Performance de la compagnie Melta à La chapelle, La chapelle – espace d’art contemporain, Thonon-les-Bains

Performance de la compagnie Melta à La chapelle Samedi 23 mai, 19h30 La chapelle – espace d’art contemporain Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Entrer en résonnance avec le travail de Lionel Sabatté par la performance, c’est proposer des échos, des lignes de fuite au public permettant ainsi de regarder l’œuvre sous un nouveau jour. La compagnie Melta a, au centre de ses recherches, la question du lien entre le vivant et la mécanique. Elle propose ici, d’intégrer le bestiaire de Lionel Sabatté, et navigant entre danse et texte, d’interroger les présences que suscitent ses œuvres.

La chapelle – espace d’art contemporain 25 rue des Granges- 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 25 13 https://www.ville-thonon.fr/decouvrir-la-ville/culture/expositions/la-chapelle/ La diffusion et la sensibilisation de l’art contemporain trouve sa place dans le magnifique écrin de La chapelle de l’ancien couvent de la Visitation. C’est au rythme de quatre expositions par an que vous pourrez découvrir des artistes de renommée nationale et internationale. De nombreux rendez-vous ponctuent chaque exposition : entretien public avec l’artiste et le commissaire d’exposition, atelier de dessin, visite guidée ouverte à tous…

Entrer en résonnance avec le travail de Lionel Sabatté par la performance, c’est proposer des échos, des lignes de fuite au public permettant ainsi de regarder l’œuvre sous un nouveau jour. La Melta…

© L. Sabatté,Ceysson & Bénétière, ADAGP 2026.