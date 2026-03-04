Performance et lecture de Flora Citroën Correspondance Leonor Fini et sa mère Issoudun

Performance et lecture de Flora Citroën Correspondance Leonor Fini et sa mère

Dans le cadre de l’exposition Leonor Fini Regarde, on dirait des humains, le Musée de l’Hospice Saint Roch d’Issoudun propose une performance inédite autour de la correspondance entre l’artiste et sa mère, Malvina Braun.

Artiste et éditrice, Flora Citroën consacre depuis deux ans un travail approfondi à la figure de Leonor Fini, notamment à travers son film Le Salon, actuellement présenté dans l’exposition. Avec Correspondance Leonor Fini et sa mère, Malvina Braun, elle prolonge cette recherche en donnant voix à une sélection de lettres inédites conservées à la Beinecke Rare Book & Manuscript Library, de l’université de Yale, aux États-Unis. La lecture se fait à deux voix Flora Citroën interprète les lettres de Leonor Fini, tandis que sa propre mère, Élisabeth Lenchener, prête sa voix à celle de Malvina Braun. Ce dispositif rejoue, dans le présent, le dialogue intime entre la mère et la fille. À travers ces échanges affleurent l’amour, la dépendance, l’inquiétude et la loyauté… .

As part of the exhibition Leonor Fini Regarde, on dirait des humains, the Musée de l?Hospice Saint Roch d?Issoudun presents an original performance based on the correspondence between the artist and her mother, Malvina Braun.

