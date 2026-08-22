Performance et rencontre dansée, jouée, parlée Les fous aux pieds bleus ‘EXTRA’ Rue du Four Mollet Auray

Informations pratiques

Auray

Performance et rencontre dansée, jouée, parlée Les fous aux pieds bleus ‘EXTRA’

Rue du Four Mollet Chapelle du Saint-Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Un oiseau marin du Pacifique maladroit sur terre mais plongeur redoutable. Des pieds d’un bleu turquoise éclatant exhibés lors d’une parade nuptiale spectaculaire. Le fou de bassan à pieds bleus lève ses pattes, se dandine, ouvre les ailes, pointe son bec vers le ciel et siffle. Cette poétique du contraste, entre grâce aérienne et démarche maladroite, exhibition joyeuse et vulnérabilité, nourrit la création de la Compagnie LUCANE. Quatre interprètes aux parcours différents explorent ensemble leurs singularités Stéphane Imbert (plus de 40 ans de danse), Aëla Labbé (danseuse-photographe), Jules Lebel (jeune danseur rencontré en IME) et Félix Leclerc (musicien percussionniste et claquettiste).

Dans la continuité d’AC/DC, leur duo mêlant danse, voix et installation scénographique, la compagnie poursuit son engagement pour la danse par et pour tous les corps. Les interprètes travaillent à partir d’inspirations visuelles du fauvisme et de l’art brut, de films de Godard et Cassavetes, et de questions sur la folie, la normalité et ce qui constitue nos singularités. L’improvisation du geste, du son et de la parole fait surgir la poétique au-delà des codes.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Rue du Four Mollet Chapelle du Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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L’événement Performance et rencontre dansée, jouée, parlée Les fous aux pieds bleus ‘EXTRA’ Auray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon