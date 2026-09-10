Performance & nocturne de l’exposition Mémoire d’enfant, La Pouponnière, Lille

Informations pratiques

Performance & nocturne de l’exposition Mémoire d’enfant Jeudi 26 novembre, 18h00 La Pouponnière Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T18:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-26T18:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00

Immergez-vous dans l’univers de Naomi van Niekerk et Arnaud van Vliet à travers une performance mêlant création sonore et animation. À l’issue de la performance, profitez d’une visite nocturne de l’exposition et d’un temps d’échange avec les artistes.

Performance à 18h15

La Pouponnière 86 rue des meuniers Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 08 32 98 »}]

Cet automne, la Pouponnière vous invite à vivre des expériences, partager des rencontres et découvrir des projets où les histoires d’hier nourrissent les créations d’aujourd’hui.

Thomas Lo Presti / DICOM – Ville de Lille