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Performance & nocturne de l’exposition Mémoire d’enfant, La Pouponnière, Lille

jeudi 26 novembre 2026 · La Pouponnière · Lille

Performance & nocturne de l’exposition Mémoire d’enfant, La Pouponnière, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
La Pouponnière
Adresse
86 rue des meuniers
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Performance & nocturne de l’exposition Mémoire d’enfant Jeudi 26 novembre, 18h00 La Pouponnière Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T18:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T18:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00

Immergez-vous dans l’univers de Naomi van Niekerk et Arnaud van Vliet à travers une performance mêlant création sonore et animation. À l’issue de la performance, profitez d’une visite nocturne de l’exposition et d’un temps d’échange avec les artistes.
Performance à 18h15

La Pouponnière 86 rue des meuniers Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 08 32 98 »}]
Cet automne, la Pouponnière vous invite à vivre des expériences, partager des rencontres et découvrir des projets où les histoires d’hier nourrissent les créations d’aujourd’hui.

Thomas Lo Presti / DICOM – Ville de Lille

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