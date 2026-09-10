Performance & nocturne de l’exposition Mémoire d’enfant, La Pouponnière, Lille
jeudi 26 novembre 2026 · La Pouponnière · Lille
Informations pratiques
Performance & nocturne de l’exposition Mémoire d’enfant Jeudi 26 novembre, 18h00 La Pouponnière Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T18:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T18:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00
Immergez-vous dans l’univers de Naomi van Niekerk et Arnaud van Vliet à travers une performance mêlant création sonore et animation. À l’issue de la performance, profitez d’une visite nocturne de l’exposition et d’un temps d’échange avec les artistes.
Performance à 18h15
La Pouponnière 86 rue des meuniers Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 08 32 98 »}]
Cet automne, la Pouponnière vous invite à vivre des expériences, partager des rencontres et découvrir des projets où les histoires d’hier nourrissent les créations d’aujourd’hui.
Thomas Lo Presti / DICOM – Ville de Lille
À voir aussi à Lille (Nord)
- MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille 10 septembre 2026
- Maîtriser durablement les charges, La Maison de l’Habitat Durable, Lille 10 septembre 2026
- Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille 10 septembre 2026
- FLUX : Lumière sur la création régionale, L’hybride, Lille 10 septembre 2026
- Exposition – Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille 11 septembre 2026