Performance : PHILTRES D’AMOURS. Conférence sur la passion amoureuse., FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque

Informations pratiques

Performance : PHILTRES D’AMOURS. Conférence sur la passion amoureuse. Samedi 19 septembre, 15h00 FRAC Grand Large – Hauts-de-France Nord

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

55 minutes, expérience intergénérationnelle dès 12 ans

PHILTRES D’AMOURS est un spectacle réalisé par le département « recherche et expérimentation » de L’Atelier de Création L’ORGANISATION à partir de travaux qu’Elodie Ségui mène depuis novembre 2016 sur la passion amoureuse.

Elle construit au plateau l’installation plastique de « l’étendue du désastre de la passion ». Puis se glisse dans la scénographie de la catastrophe afin de proposer une dramaturgie créée à partir de sources bibliographiques, d’interviews, d’enquêtes de terrain, de collaborations scientifiques et d’autofiction. Inspirés par les travaux de l’ethnopsychiatre Tobie Nathan, tout particulièrement de son essai Philtre d’Amour, de ceux du botaniste Jean Marie-Pelt sur « les drogues et plantes magiques », de ceux de la sociologue Eva Illouz sur les dépendances affectives ainsi que par ses propres perditions et expérimentations, elle exposera, en connaissance de cause, les mécanismes à l’œuvre au cœur de la passion. Road-movie en forme de théâtre documentaire de l’intime, PHILTRES D’AMOURS, dévoilera les désastres et renaissances de la passion amoureuse, ainsi que la grande famille des Zars, des Djinns, les sortilèges, parfums, prières, rites et autres cultes perdus.

Texte, mise en scène et interprétation : Elodie Ségui Abd EL Kader

Collaboration artistique : Mathieu Dufourg

Création Lumière et direction technique : Yvan Labasse

Production déléguée : L’ORGANISATION – Atelier de création, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis.

Avec le soutien du Nouveau théâtre de Montreuil – CDN et de L’Agora – scène nationale d’Evry-et de la région Hauts de France.

Dans le cadre du programme « Plaines d’été » soutenu par la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France.

FRAC Grand Large – Hauts-de-France 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France +33328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr La collection du Frac Grand Large réunit plus de 1 500 œuvres d’art et de design, présentées au Frac, dans des lieux partenaires, des écoles ou l’espace public. Constituée autour d’un noyau initial (arte povera, art minimal, conceptuel, nouveau réalisme, mythologies individuelles, pop art, Fluxus), elle s’est enrichie depuis trente ans en explorant les liens entre art, design et réel. Aujourd’hui, les acquisitions privilégient la création émergente selon plusieurs axes : objet et nouvelles formes de design, critique sociale, migrations des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac occupe un bâtiment de Lacaton & Vassal, doublant l’ancienne halle de préfabrication navale et traversé par une rue reliant plage et centre-ville. Proche des habitants et ouvert à l’international, le Frac fait écho à l’activité portuaire, capte les battements du monde et devient catalyseur de résonances formelles, tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque). Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage ». Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry . Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque.

55 minutes, expérience intergénérationnelle dès 12 ans

© Elodie Ségui Abd El Kader