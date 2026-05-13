Performance sensible dans l’exposition, Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône

Performance sensible dans l’exposition Samedi 23 mai, 20h15 Musée Paul-Dini Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Performance sensible dans l’exposition

Espace Cornil – 20h15

Une des classes de 3ème du collège Léon-Marie Fournet de Jassans-Riottier vous attend au cœur de l’exposition Muséocoulisses, pour une performance inédite. À l’espace Cornil, au milieu des œuvres, découvrez la sensibilité et la créativité des collégiens accompagnés par la Compagnie du Subterfuge. Les élèves vous invitent à réfléchir avec eux sur l’utilisation de l’I.A dans la création artistique : un trajet d’exploration des synapses au corps.

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Et pendant toute la soirée, venez jouer en famille. À l’espace Cornil, une visite ludique des coulisses vous attend grâce aux différentes manipulations proposées dans le parcours. Profitez de notre espace de découverte pour vous détendre, lire, jouer, dessiner. Explorez également la collection permanente dans l’espace Grenette avec nos cubes famille (à partir de 3 ans).

Musée Paul-Dini 2 Place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, France Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 33474683370 https://www.musee-paul-dini.com https://fr-fr.facebook.com/musee.municipal.paul.dini Installé dans deux bâtiments historiques réhabilités, le musée Paul-Dini présente un panorama de la création picturale de la région Auvergne-Rhône-Alpes des années 1810 à nos jours.

Bénéficiant de l’appellation « Musée de France » depuis 2003, le musée municipal Paul-Dini se déploie sur deux espaces d’exposition : l’espace Grenette, ancienne halle aux grains de la ville, et l’espace Cornil, ancienne usine textile.

Ses collections sont riches de plus de 1400 œuvres (principalement des tableaux mais aussi des sculptures, photographies, dessins…) qui couvrent un panorama de plus de deux siècles d’art pictural. Sont présentés des artistes ayant un lien de vie ou de travail avec la région Rhône-Alpes, plus récemment élargie à l’Auvergne. Par le prisme de cet ancrage local, sont abordés les grands courants artistiques nationaux et internationaux. En TER : Gare de Villefranche/Saône à 800 m du musée. En voiture : accès via A6 Paris-Lyon, sortie Villefranche-sur-Saône. Parking des Ursulines à proximité. En car : lignes Cars du Rhône et bus du réseau Libellule.

Performance sensible dans l’exposition

©Musée municipal Paul-Dini