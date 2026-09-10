Performances dansées Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque Musée de Tessé Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Tessé · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Performances dansées Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Cie La Poétique des Signes
Raphaël Cottin et Anne Girouard vous proposent une performance dansée, en écho à l’exposition consacrée à l’artiste sarthois Albert Maignan au musée de Tessé. Une manière originale de ressentir les œuvres, sous la récitation de textes littéraire contemporains du peintre.
Installée à Tours sous la direction artistique de Raphaël Cottin, La Poétique des Signes propose depuis une dizaine d’années des créations chorégraphiques où se font sentir les influences de Rudolf Laban, pionnier de la danse moderne en Europe au début du XXe siècle. .
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
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English :
La Poétique des Signes Company
L’événement Performances dansées Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72
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