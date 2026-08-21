UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ollioules

Performances dansées L’oeuvre spontanée De la pierre brute à la gypserie par la Compagnie S’habiter et l’Association LAMPA # JEP 2026 Moulin du Lançon Ollioules

samedi 19 septembre 2026 · Moulin du Lançon · Ollioules

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin du Lançon
Adresse
Entrée par la rue Jean Jacques Rousseau
Ville
83190 Ollioules
Département
Var
Tarif

Ollioules

Performances dansées L’oeuvre spontanée De la pierre brute à la gypserie par la Compagnie S’habiter et l’Association LAMPA # JEP 2026

Moulin du Lançon Entrée par la rue Jean Jacques Rousseau Ollioules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

A découvrir en famille !
  .

Moulin du Lançon Entrée par la rue Jean Jacques Rousseau Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 85 15 68 03  musees@ollioules.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dance Performances The spontaneous work From Raw Stone to Plasterwork by the S’habiter Company and the LAMPA Association #JEP 2026

A great outing for the whole family!

L’événement Performances dansées L’oeuvre spontanée De la pierre brute à la gypserie par la Compagnie S’habiter et l’Association LAMPA # JEP 2026 Ollioules a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

À voir aussi à Ollioules (Var)