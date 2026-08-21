Performances dansées L’oeuvre spontanée De la pierre brute à la gypserie par la Compagnie S’habiter et l’Association LAMPA # JEP 2026 Moulin du Lançon Ollioules
samedi 19 septembre 2026 · Moulin du Lançon · Ollioules
Informations pratiques
Ollioules
Performances dansées L’oeuvre spontanée De la pierre brute à la gypserie par la Compagnie S’habiter et l’Association LAMPA # JEP 2026
Moulin du Lançon Entrée par la rue Jean Jacques Rousseau Ollioules Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A découvrir en famille !
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Moulin du Lançon Entrée par la rue Jean Jacques Rousseau Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 85 15 68 03 musees@ollioules.fr
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English : Dance Performances The spontaneous work From Raw Stone to Plasterwork by the S’habiter Company and the LAMPA Association #JEP 2026
A great outing for the whole family!
L’événement Performances dansées L’oeuvre spontanée De la pierre brute à la gypserie par la Compagnie S’habiter et l’Association LAMPA # JEP 2026 Ollioules a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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