Performeureuses, Glob Théâtre, Bordeaux

Performeureuses Mardi 10 mars, 20h00 Glob Théâtre Gironde

6 à 18€ – 9€ avec la carte jeune Bordeaux Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:00:00+01:00

Performeureuses

Hortense Belhôte | Fabrik Cassiopé

Hortense Belhôte revisite l’histoire de la « performance » en danse contemporaine en l’inscrivant dans une histoire mondiale des corps en mouvement. Mais une histoire de la performance est-elle seulement possible ? Très vite les bibliothèques ne suffisent plus. Il va falloir se déplacer. L’historien de l’art Aby Warburg et sa notion de «survivance» sert de guide dans cette exploration à l’aveugle du bord de la falaise…

De la revue nègre de Joséphine au gamelan balinais, le regard sur la performance en France a évolué au cours du 20e siècle au contact des cultures étrangères, dans un cadre colonial et post colonial qui a pris soin de dissimuler ses sources. Il en est de même pour la généalogie du cabaret féminin et queer, dont la dimension politique a été édulcorée au fil des ans par la culture pop.

« Cette conférence spectaculaire est née de la nécessité de retisser des filiations entre les Performeureuses d’aujourd’hui et leurs sources, au-delà des histoires académiques. On tente une généalogie artistique des bas-fonds, qui essaye d’échapper aux dominations symboliques, et nous aide à ne pas devenir fou dans un monde qui l’est. » Hortense Belhôte

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-globtheatre.mapado.com/event/542613-performeureuses »}]

Dans le cadre du festival Cultivons notre matrimoine ! Hortense Belhôte revisite l’histoire de la « performance » en danse contemporaine. performance danse

Fonds Perdus