Péril en la demeure : patrimoine, architectural ou mobilier, et sauvegarde. Exposition commentée et visite guidée du bâtiment, jeux., Archives municipales et métropolitaines, Grenoble

Péril en la demeure : patrimoine, architectural ou mobilier, et sauvegarde. Exposition commentée et visite guidée du bâtiment, jeux. Samedi 19 septembre, 10h00 Archives municipales et métropolitaines Isère

Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée pour les visites commentées (notamment la visite réservées aux familles et aux enfants) Inscription sur archives@grenoblealpesmetropole ou à l’accueil téléphonique au 04.76.76.34.22.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Visite découverte commentée du métier et du bâtiment

Durée : 1H15 ; départ toutes les heures (premier départ à 10H, dernier départ à 17H).

La visite de 10 heures sera dédiée aux enfants et aux familles.

Visite commentée de l’exposition temporaire

Durée : 20 minutes. Départs toutes les heures, premier départ à 10H30, dernier départ à 17H30.

Archives municipales et métropolitaines 4 Rue Auguste Prudhomme, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476763422 http://www.grenoble.fr/87-archives-municipales.htm https://www.instagram.com/ammgrenoble/;https://www.facebook.com/archivesgrenoble Accessible en transport en commun (lignes Tag bus : n°13 et n°16) Arrêts : Mutualité ou St Roch

Visite découverte commentée du métier et du bâtiment

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