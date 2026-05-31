Péril en la demeure : patrimoine, architectural ou mobilier, et sauvegarde. Exposition commentée et visite guidée du bâtiment, jeux., Archives municipales et métropolitaines, Grenoble
Péril en la demeure : patrimoine, architectural ou mobilier, et sauvegarde. Exposition commentée et visite guidée du bâtiment, jeux., Archives municipales et métropolitaines, Grenoble samedi 19 septembre 2026.
Péril en la demeure : patrimoine, architectural ou mobilier, et sauvegarde. Exposition commentée et visite guidée du bâtiment, jeux. Samedi 19 septembre, 10h00 Archives municipales et métropolitaines Isère
Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée pour les visites commentées (notamment la visite réservées aux familles et aux enfants) Inscription sur archives@grenoblealpesmetropole ou à l’accueil téléphonique au 04.76.76.34.22.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00
Visite découverte commentée du métier et du bâtiment
Durée : 1H15 ; départ toutes les heures (premier départ à 10H, dernier départ à 17H).
La visite de 10 heures sera dédiée aux enfants et aux familles.
Visite commentée de l’exposition temporaire
Durée : 20 minutes. Départs toutes les heures, premier départ à 10H30, dernier départ à 17H30.
Archives municipales et métropolitaines 4 Rue Auguste Prudhomme, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476763422 http://www.grenoble.fr/87-archives-municipales.htm https://www.instagram.com/ammgrenoble/;https://www.facebook.com/archivesgrenoble Accessible en transport en commun (lignes Tag bus : n°13 et n°16) Arrêts : Mutualité ou St Roch
Visite découverte commentée du métier et du bâtiment
©AMMG
À voir aussi à Grenoble (Isère)
- Cocktail Recrutement à Grenoble grenoble Grenoble 2 juin 2026
- FALLAIT PAS LE DIRE COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble 3 juin 2026
- Fallait pas le Dire ! une comédie de Salomé LELOUCH La Comédie de Grenoble Grenoble 3 juin 2026
- Installation « Tricotons le musée et le quartier Très-Cloîtres », Jardin du musée de l’Ancien Évêché, Grenoble 5 juin 2026
- HEROFESTIVAL GRENOBLE – 1 JOUR – ENTREE 1 JOUR – DIMANCHE ALPES CONGRES-ALPEXPO Grenoble 6 juin 2026