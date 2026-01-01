[Permanence] Adapter et rénover son logement La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 09:30 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Infos et inscription : 02 40 44 99 44

Accompagnement aux travaux de rénovation énergétique et au maintien à domicile.Conditions : habiter Nantes Métropole, être sous les plafonds de ressources de l’Anah et s’être fait connaître auprès de SOLIHA. Plus d’infos par téléphone.Rendez-vous d’1 heure à La Maison de l’HabitantInfos et inscriptions : 02 40 44 99 44

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 44 99 44



