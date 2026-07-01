Permanence borne à déchets alimentaires, Marché Municipal de Floirac, Floirac

Informations pratiques

Permanence borne à déchets alimentaires 12 et 26 juillet Marché Municipal de Floirac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T08:00:00+02:00 – 2026-07-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T08:00:00+02:00 – 2026-07-26T13:00:00+02:00

Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous !

Vous souhaitez vous lancer dans le tri de vos déchets alimentaires mais vous n’avez pas encore votre kit ?

Rendez-vous lors de nos permanences pour découvrir comment utiliser lesbornes à déchets alimentaires près de chez vouset surtout récupérer votre kit de démarrage gratuit (bioseau, guide pratique et sacs kraft).

Ce sera aussi l’occasion de poser toutes vos questions sur le tri de vos déchets et de bénéficier de conseils et d’accompagnement dans ce nouveau geste simple et utile pour l’environnement.

Passez nous voir : on vous explique tout et on vous équipe pour démarrer facilement !

Marché Municipal de Floirac Parc du Castel 33270 Floirac Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-alimentaires »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-alimentaires#paragraph-3142 »}]

Vous habitez en ville et souhaitez valoriser vos déchets alimentaires ? Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous ! Récupérez votre kit de démarrage gratuit et lancez-vous ! déchets alimentaires tri des déchets