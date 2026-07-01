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Permanence borne à déchets alimentaires, Marché Municipal de Floirac, Floirac

dimanche 12 juillet 2026 · Marché Municipal de Floirac · Floirac

Permanence borne à déchets alimentaires, Marché Municipal de Floirac, Floirac

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Marché Municipal de Floirac
Adresse
Parc du Castel 33270 Floirac
Ville
33270 Floirac
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Permanence borne à déchets alimentaires 12 et 26 juillet Marché Municipal de Floirac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T08:00:00+02:00 – 2026-07-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T08:00:00+02:00 – 2026-07-26T13:00:00+02:00

Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous !
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