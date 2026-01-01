[Permanence] Découvrir la colocation seniors La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Infos et inscription : 02 40 89 30 15 Senior

Depuis 2018, l’association Loki Ora informe et accompagne les seniors qui souhaitent vivre en colocation. Cette permanence est faite pour échanger avec toutes les personnes curieuses d’en savoir plus sur la colocation et les activités de l’association.Tous les premiers jeudis du mois, de 14h à 17h.Rendez-vous de 30 minutes à La Maison de l’HabitantInfo et inscription : 02 40 89 30 15

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr



