Permanence logement au Centre social La Chaloupe, chaloupe, Louviers

Permanence logement au Centre social La Chaloupe 1 et 4 juin chaloupe Eure

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T15:30:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T15:30:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00

Durant deux heures, le CLLAJ accueille et va au contact des publics au Centre social de la Chaloupe, afin de leur proposer un quizz logement, avec des lots à gagner !

Une action proposée par le CLLAJ de Louviers / Association Jeunesse et Vie

chaloupe 3 Chemin des Fontenelles, 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0645117329 »}]

Permanence avec quizz sous forme de « boite à questions »