Permanence mobilités Lila Presqu’île Batz-sur-Mer
lundi 17 août 2026 · Batz-sur-Mer
Informations pratiques
Batz-sur-Mer
Permanence mobilités Lila Presqu’île
place du murier Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 08:30:00
fin : 2026-08-17 13:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Lundi 17 août de 8h30 à 13h
Place du Mûrier
Les équipes du réseau Lila Presqu’île assurent des présences terrain sur plusieurs communes du territoire. Le lundi 17 août, à l’occasion du marché, une équipe sera présente sur la Place du Mûrier dans la matinée. Que vous soyez des usagers réguliers, occasionnels ou habitants souhaitant s’informer sur les solutions de mobilité existantes, leur équipe sera à votre disposition pour
• vous informer sur les lignes régulières et le transport à la demande
• vous conseiller sur les offres de location de vélos longue durée
• vous permettre de prendre un RDV pour réserver un vélo / effectuer un retour / demander une intervention de maintenance.
Renseignements www.lilapresquile.fr .
place du murier Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 06 20
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English :
L’événement Permanence mobilités Lila Presqu’île Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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