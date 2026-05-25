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Atelier gravure Batz-sur-Mer

Atelier gravure Batz-sur-Mer mardi 4 août 2026.

Adresse : 16 Grande Rue

Ville : 44740 Batz-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Batz-sur-Mer

Atelier gravure

16 Grande Rue Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 13:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Atelier gravure par Zoé Richard
de 10h30 à 13h 
à la Boutique Etonnantes   .

16 Grande Rue Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 07 43 47  contact.etonnantes@gmail.com

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English :

L’événement Atelier gravure Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44

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