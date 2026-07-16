Permanence numérique au Marché de Jonquières, quai general leclerc, Martigues
jeudi 3 septembre 2026 · quai general leclerc · Martigues
Informations pratiques
Permanence numérique au Marché de Jonquières 3 et 17 septembre quai general leclerc Bouches-du-Rhône
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T09:00:00+02:00 – 2026-09-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T09:00:00+02:00 – 2026-09-17T12:00:00+02:00
Présentation
Nous venons à votre rencontre avec le MairieBus pour vous permettre d’accéder à Internet, obtenir un renseignement, effectuer une démarche numérique, échanger sur votre usage du numérique.
Place des martyrs
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
quai general leclerc Quai Général Leclerc, 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.ville-martigues.fr/loisirs/marches-en-ville [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 67 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}] Le marché de Jonquières s’agrandit et s’étend en coeur de Ville sur l’esplanade des Belges avec des artisans traiteurs (depuis le 15 novembre 2015).
Le Nauti’Bus, navette maritime gratuite propose une desserte sur les marchés de Jonquières (pking Gal Leclerc) et de l’ïle (Pointe San Crist) : Les Jeudis dès 7h / les Dimanches dès 8h.
Deux bateaux en circulation : capacité de 21 personnes pour le 1000 sabords et de 45 personnes pour le San’Crist. gratuit
Informations, démarches et usages numériques
MairieBus Marché de Jonquières (illustration : Photo du MairieBus sur son emplacement sur le marché de Jonquières – Ville de Martigues)
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