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Permanence « Point Conseil Budget » Mairie de quartier Ile de Nantes Nantes

mardi 1 septembre 2026 · Mairie de quartier Ile de Nantes · Nantes

Permanence « Point Conseil Budget » Mairie de quartier Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Mairie de quartier Ile de Nantes
Adresse
15 Boulevard Général de Gaulle
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur rendez-vous

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-01 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur rendez-vous Tout public 

Venez à la rencontre de professionnels pour échanger, être écouté, conseillé, soutenu dans vos démarches.Le PCB est un dispositif labellisé par l’État, ouvert à tous les Nantaises et Nantais.Trois professionnels seront présents pour répondre à vos questions :• une travailleuse sociale du CCAS de Nantes• un membre d’une association spécialisée APIB (Agir Pour l’Intégration Bancaire)• un membre de l’association CRESUS (Chambre REgionale de SUrendettement Sociale)???? Prendre rendez-vous???? En savoir plus

Mairie de quartier Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/ contact@mairie-nantes.fr https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/conseil-et-accompagnement-budgetaire-avec-le-point-conseil-budget


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