Permanence « Point Conseil Budget » Mairie de quartier Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-01 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Sur rendez-vous Tout public

Venez à la rencontre de professionnels pour échanger, être écouté, conseillé, soutenu dans vos démarches.Le PCB est un dispositif labellisé par l’État, ouvert à tous les Nantaises et Nantais.Trois professionnels seront présents pour répondre à vos questions :• une travailleuse sociale du CCAS de Nantes• un membre d’une association spécialisée APIB (Agir Pour l’Intégration Bancaire)• un membre de l’association CRESUS (Chambre REgionale de SUrendettement Sociale)???? Prendre rendez-vous???? En savoir plus

Mairie de quartier Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

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