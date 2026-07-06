Permanence « Point Conseil Budget » Pôle Daniel Asseray Nantes
mardi 8 septembre 2026 · Pôle Daniel Asseray · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-08 09:00 – 12:00
Gratuit : oui Sur rendez-vous Tout public
Venez à la rencontre de professionnels pour échanger, être écouté, conseillé, soutenu dans vos démarches.Le PCB est un dispositif labellisé par l’État, ouvert à tous les Nantaises et Nantais.Trois professionnels seront présents pour répondre à vos questions :• une travailleuse sociale du CCAS de Nantes• un membre d’une association spécialisée APIB (Agir Pour l’Intégration Bancaire)• un membre de l’association CRESUS (Chambre REgionale de SUrendettement Sociale)???? Prendre rendez-vous???? En savoir plus
Pôle Daniel Asseray Dervallières – Zola Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/conseil-et-accompagnement-budgetaire-avec-le-point-conseil-budget
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