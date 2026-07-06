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Permanence vélo La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes
mardi 28 juillet 2026 · La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 18:00 – 20:00
Gratuit : non Entrée libre – sur inscription Tout public
Vous pourrez venir pour apprendre à dresser un état des lieux général de votre vélo et être accompagné·e face aux problèmes rencontrés (comprendre la cause, comment et où le réparer soi-même, ou le faire réparer ?). Dans le cas de réglages et petites réparations, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement et d’outillage sur place.
La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000
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