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Permanence vélo La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

mardi 28 juillet 2026 · La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) · Nantes

Permanence vélo La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:00
Lieu
La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September)
Adresse
5 rue Fénelon 44000
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre - sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 18:00 – 20:00
Gratuit : non Entrée libre – sur inscription Tout public 

Vous pourrez venir pour apprendre à dresser un état des lieux général de votre vélo et être accompagné·e face aux problèmes rencontrés (comprendre la cause, comment et où le réparer soi-même, ou le faire réparer ?). Dans le cas de réglages et petites réparations, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement et d’outillage sur place.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000


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