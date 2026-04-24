Permanence Wikipédia et Openstreetmap. Venez découvrir et enrichir ces deux outils collaboratifs., Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Permanence Wikipédia et Openstreetmap. Venez découvrir et enrichir ces deux outils collaboratifs. Samedi 27 juin, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Samedi 27 juin de 14h à 18h, pôle Actualité

Permanence Wikipédia et Openstreetmap. Venez découvrir et enrichir ces deux outils collaboratifs.

Vous souhaitez apprendre à contribuer à Wikipédia, au Wiktionnaire, ou à OpenStreetMap ? Ou bien simplement en apprendre plus sur leur fonctionnement ? Venez nous rencontrer un samedi par mois entre 14h à 18h à la médiathèque Cabanis, où une équipe de bénévoles sera là pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Vous pouvez venir et repartir quand vous voulez.

A partir de 10 ans, accès libre

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

La médiathèque José Cabanis vous propose une journée consacrée à la culture du libre et ses différentes déclinaisons