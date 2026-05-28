TE DEUM DE W.A. MOZART & MESSA DI GLORIA DE G. PUCCINI ÉGLISE SAINT-JÉRÔME Toulouse
TE DEUM DE W.A. MOZART & MESSA DI GLORIA DE G. PUCCINI ÉGLISE SAINT-JÉRÔME Toulouse vendredi 12 juin 2026.
Toulouse
TE DEUM DE W.A. MOZART & MESSA DI GLORIA DE G. PUCCINI
ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le chœur A Croche Voix a le plaisir de vous proposer un voyage musical à travers deux œuvres majeures de la musique sacrée !
Deux partitions qu’un siècle sépare et qui partagent une même quête: célébrer la transcendance par la beauté des voix et des orchestrations, dans la fougue de la jeunesse des compositeurs. 13 .
ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The A Croche Voix choir is pleased to invite you on a musical journey through two major works of sacred music!
L’événement TE DEUM DE W.A. MOZART & MESSA DI GLORIA DE G. PUCCINI Toulouse a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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