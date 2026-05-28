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TE DEUM DE W.A. MOZART & MESSA DI GLORIA DE G. PUCCINI ÉGLISE SAINT-JÉRÔME Toulouse

TE DEUM DE W.A. MOZART & MESSA DI GLORIA DE G. PUCCINI ÉGLISE SAINT-JÉRÔME Toulouse vendredi 12 juin 2026.

Lieu : ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

Adresse : 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif

Toulouse

TE DEUM DE W.A. MOZART & MESSA DI GLORIA DE G. PUCCINI

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Le chœur A Croche Voix a le plaisir de vous proposer un voyage musical à travers deux œuvres majeures de la musique sacrée !
Deux partitions qu’un siècle sépare et qui partagent une même quête: célébrer la transcendance par la beauté des voix et des orchestrations, dans la fougue de la jeunesse des compositeurs. 13  .

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The A Croche Voix choir is pleased to invite you on a musical journey through two major works of sacred music!

L’événement TE DEUM DE W.A. MOZART & MESSA DI GLORIA DE G. PUCCINI Toulouse a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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