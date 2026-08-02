Permanences Christophe Fouillere, Maison de Quartier de Villejean, Rennes

mercredi 9 septembre 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes

Informations pratiques

Permanences Christophe Fouillere 9 septembre – 2 décembre Maison de Quartier de Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T18:00:00+02:00 – 2026-09-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-12-02T18:00:00+01:00 – 2026-12-02T20:00:00+01:00

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

permanences Christophe Fouillere

Ville de Rennes