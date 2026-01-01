Permanences et conseils pour vos projets de rénovation place Charles de Gaulle Épinac
mardi 10 novembre 2026 · place Charles de Gaulle · Épinac
Informations pratiques
Épinac
Permanences et conseils pour vos projets de rénovation
place Charles de Gaulle Espace France Services Épinac Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 09:30:00
fin : 2026-11-10 12:30:00
Date(s) :
2026-11-10 2026-12-08
Vous avez un projet de rénovation énergétique, de réhabilitation de votre logement, d’adaptation à la perte d’autonomie dans une commune du Grand Autunois Morvan ?
Des permanences sont organisées sur Rendez-vous à Anost, Autun, Couches, Etang-sur-Arroux et Epinac.
Informations et conseils Gratuit neutres et indépendants auprès de professionnels spécialisés.
RDV en ligne sur le site de la CCGAM ou par téléphone. .
place Charles de Gaulle Espace France Services Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 52
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English : Permanences et conseils pour vos projets de rénovation
L’événement Permanences et conseils pour vos projets de rénovation Épinac a été mis à jour le 2026-01-01 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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