Permanences jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Permanences jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 17 juin 2026.
Permanences jardin Mercredi 17 juin, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-Full
Reconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque : semis, fabrication de bacs de culture, création d’un jardin des 5 sens…
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
L’association Bio-T-Full anime des ateliers dans le jardin de la médiathèque : semis, fabrication de bacs de culture, création d’un jardin des 5 sens…
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