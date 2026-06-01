Perreo En Seine, Esplanade Quai Saint-Bernard (proche Jardin des Plantes), Paris

Perreo En Seine Dimanche 21 juin, 16h00 Esplanade Quai Saint-Bernard (proche Jardin des Plantes) Paris

Accès libre dans la limite de la capacité de l’espace public.

Aucune inscription préalable requise.

Événement ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

PERREO EN SEINE

PERREO EN SEINE propose une rencontre inédite entre différentes influences de la scène latino-urbaine, portée par plusieurs collectifs actifs à Paris et en Europe.

Pensé comme un moment de partage et de célébration, l’événement propose une immersion dans les rythmes latins à travers une programmation riche et variée, mêlant performances musicales, formations live et sélections sonores inspirées des cultures urbaines et caribéennes.

Des influences allant du reggaeton aux sonorités plus traditionnelles comme la salsa, le merengue ou le dembow viennent rythmer cette expérience ouverte à tous.

Porté par une dynamique collective et une énergie festive, le projet met en avant la diversité des cultures musicales latines et invite le public à vivre un moment vivant, accessible et fédérateur.

Esplanade Quai Saint-Bernard (proche Jardin des Plantes) 48°50’47.8″N 2°21’42.9″E Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France https://www.instagram.com/borondoparis/;https://www.instagram.com/lacasadelperreo.eu/ Espace public en plein air situé le long des quais de Seine, à proximité du Jardin des Plantes.

Cette esplanade ouverte offre un large espace de circulation et accueille régulièrement des activités culturelles, artistiques et des rassemblements en extérieur.

Son emplacement au bord de l’eau en fait un lieu dynamique et accessible, propice à des événements musicaux et à des moments de partage en plein air. Accès libre.

Transports à proximité :

Métro Jussieu (lignes 7 et 10), Gare d’Austerlitz.

Accès piéton direct depuis les quais de Seine.

PERREO EN SEINE

© Illustration : Sofia