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Pétanque concours convivial La Bâtie Charnay-lès-Mâcon

Pétanque concours convivial La Bâtie Charnay-lès-Mâcon samedi 18 juillet 2026.

Lieu : La Bâtie

Adresse : 118 chemin de la Verchère

Ville : 71850 Charnay-lès-Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charnay-lès-Mâcon

Pétanque concours convivial

La Bâtie 118 chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Avis aux amateurs !
Par équipe de deux, venez tester vos performances lors de ce tournoi convivial ouvert à tous.
Alors, prêt à tirer ou à pointer ? Tous les participants seront récompensés.

Buvette et petite restauration.
Inscription sur place dès 13h début du tournoi à 14h.
Organisé en partenariat avec la Ville.   .

La Bâtie 118 chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Pétanque concours convivial

L’événement Pétanque concours convivial Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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