Pétanque concours convivial La Bâtie Charnay-lès-Mâcon

Charnay-lès-Mâcon

Pétanque concours convivial

La Bâtie 118 chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Avis aux amateurs !

Par équipe de deux, venez tester vos performances lors de ce tournoi convivial ouvert à tous.

Alors, prêt à tirer ou à pointer ? Tous les participants seront récompensés.

Buvette et petite restauration.

Inscription sur place dès 13h début du tournoi à 14h.

Organisé en partenariat avec la Ville. .

La Bâtie 118 chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Pétanque concours convivial

L’événement Pétanque concours convivial Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)