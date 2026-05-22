Pétanque concours convivial La Bâtie Charnay-lès-Mâcon
Pétanque concours convivial La Bâtie Charnay-lès-Mâcon samedi 18 juillet 2026.
Charnay-lès-Mâcon
Pétanque concours convivial
La Bâtie 118 chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Avis aux amateurs !
Par équipe de deux, venez tester vos performances lors de ce tournoi convivial ouvert à tous.
Alors, prêt à tirer ou à pointer ? Tous les participants seront récompensés.
Buvette et petite restauration.
Inscription sur place dès 13h début du tournoi à 14h.
Organisé en partenariat avec la Ville. .
La Bâtie 118 chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Pétanque concours convivial
L’événement Pétanque concours convivial Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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