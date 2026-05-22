Vendredi Mommessin Bal Guinguette Charnay-lès-Mâcon
Vendredi Mommessin Bal Guinguette Charnay-lès-Mâcon vendredi 10 juillet 2026.
Charnay-lès-Mâcon
Vendredi Mommessin Bal Guinguette
Place Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Foulez le parquet de vos plus beaux pas de danse, le temps d’un madison, d’un chacha ou d’un rock endiablé !
Profitez des terrasses de l’Hacienda et de Carnacus sur une ambiance musicale dès 19h. Ouverture du bal à 20h.
Repli Salle du Vieux Temple en cas d’intempéries. .
Place Mommessin Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Vendredi Mommessin Bal Guinguette
L’événement Vendredi Mommessin Bal Guinguette Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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