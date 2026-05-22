Charnay-lès-Mâcon

Vendredi Mommessin Bal Guinguette

Place Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Foulez le parquet de vos plus beaux pas de danse, le temps d’un madison, d’un chacha ou d’un rock endiablé !

Profitez des terrasses de l’Hacienda et de Carnacus sur une ambiance musicale dès 19h. Ouverture du bal à 20h.

Repli Salle du Vieux Temple en cas d’intempéries. .

Place Mommessin Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Vendredi Mommessin Bal Guinguette

L’événement Vendredi Mommessin Bal Guinguette Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)