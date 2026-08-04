Pétanque du FCDM Satde de Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes
samedi 29 août 2026 · Satde de Dompierre-les-Ormes · Dompierre-les-Ormes
Informations pratiques
Dompierre-les-Ormes
Pétanque du FCDM
Satde de Dompierre-les-Ormes Rue du Stade Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le concours de pétanque du FCDM est de retour au stade de Dompierre !
Au programme, de la convivialité, de la bonne bière, un peu de gain et surtout une bonne ambiance !
Venez passer un bon moment en notre compagnie avant la reprise de la saison ! .
Satde de Dompierre-les-Ormes Rue du Stade Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté footballclub.dompierrematour@gmail.fr
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English : Pétanque du FCDM
L’événement Pétanque du FCDM Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-07-31 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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