Pétanque du FCDM Satde de Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Dompierre-les-Ormes

Pétanque du FCDM

Satde de Dompierre-les-Ormes Rue du Stade Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le concours de pétanque du FCDM est de retour au stade de Dompierre !

Au programme, de la convivialité, de la bonne bière, un peu de gain et surtout une bonne ambiance !

Venez passer un bon moment en notre compagnie avant la reprise de la saison ! .

Satde de Dompierre-les-Ormes Rue du Stade Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté footballclub.dompierrematour@gmail.fr

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English : Pétanque du FCDM

L’événement Pétanque du FCDM Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-07-31 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III