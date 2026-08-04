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Pétanque du FCDM Satde de Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes

samedi 29 août 2026 · Satde de Dompierre-les-Ormes · Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Satde de Dompierre-les-Ormes
Adresse
Rue du Stade
Ville
71520 Dompierre-les-Ormes
Département
Saône-et-Loire
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dompierre-les-Ormes

Pétanque du FCDM

Satde de Dompierre-les-Ormes Rue du Stade Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Le concours de pétanque du FCDM est de retour au stade de Dompierre !
Au programme, de la convivialité, de la bonne bière, un peu de gain et surtout une bonne ambiance !
Venez passer un bon moment en notre compagnie avant la reprise de la saison !   .

Satde de Dompierre-les-Ormes Rue du Stade Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   footballclub.dompierrematour@gmail.fr

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English : Pétanque du FCDM

L’événement Pétanque du FCDM Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-07-31 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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