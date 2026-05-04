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Pétanque et rando Beine

Pétanque et rando Beine dimanche 7 juin 2026.

Ville : 89800 Beine

Département : Yonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 5 5 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Beine

Pétanque et rando

Beine Yonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Venez passer une journée conviviale avec un concours de pétanque et deux circuits de randonnée (8 km et 14 km). Restauration et buvette sur place.   .

Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 38 60 41 

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English : Pétanque et rando

L’événement Pétanque et rando Beine a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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