Beine

Pétanque et rando

Beine Yonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez passer une journée conviviale avec un concours de pétanque et deux circuits de randonnée (8 km et 14 km). Restauration et buvette sur place. .

Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 38 60 41

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English : Pétanque et rando

L’événement Pétanque et rando Beine a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois