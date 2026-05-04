Pétanque et rando Beine
Pétanque et rando Beine dimanche 7 juin 2026.
Beine
Pétanque et rando
Beine Yonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez passer une journée conviviale avec un concours de pétanque et deux circuits de randonnée (8 km et 14 km). Restauration et buvette sur place. .
Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 38 60 41
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English : Pétanque et rando
L’événement Pétanque et rando Beine a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois