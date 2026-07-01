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AGENDA · Saint-Hilaire-Fontaine

Pétanque puis soirée concert Céline et Clara Bar Au St-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine

samedi 25 juillet 2026 · Bar Au St-Hilaire · Saint-Hilaire-Fontaine

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Bar Au St-Hilaire
Adresse
16 Route de Genève
Ville
58300 Saint-Hilaire-Fontaine
Département
Nièvre
Tarif

Saint-Hilaire-Fontaine

Pétanque puis soirée concert Céline et Clara

Bar Au St-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Au bar Au St-Hilaire, 16 route de Genève. Concours de pétanque jet du but à 14h30, en doublettes, ouvert à tous, 14€ par équipe, 1 lot par participant, buvette. Concert à 20h, Céline & Clara, entrée au chapeau. Soirée barbecue. Infos et réservations au 03 58 01 52 51.   .

Bar Au St-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51 

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English :

L’événement Pétanque puis soirée concert Céline et Clara Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan

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