Pétanque puis soirée concert Céline et Clara Bar Au St-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
samedi 25 juillet 2026 · Bar Au St-Hilaire · Saint-Hilaire-Fontaine
Informations pratiques
Saint-Hilaire-Fontaine
Pétanque puis soirée concert Céline et Clara
Bar Au St-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Au bar Au St-Hilaire, 16 route de Genève. Concours de pétanque jet du but à 14h30, en doublettes, ouvert à tous, 14€ par équipe, 1 lot par participant, buvette. Concert à 20h, Céline & Clara, entrée au chapeau. Soirée barbecue. Infos et réservations au 03 58 01 52 51. .
Bar Au St-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51
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English :
L’événement Pétanque puis soirée concert Céline et Clara Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan