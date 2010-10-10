PETIT ARCHÉO Aniane
PETIT ARCHÉO Aniane jeudi 27 août 2026.
Aniane
PETIT ARCHÉO
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Les enfants peuvent devenir de vrais petits archéologues en expérimentant les techniques de fouille archéologique à l’ancienne abbaye d’Aniane !
Et s’il était possible de remonter le temps ?
Transformés en petits archéologues, les enfants s’aventurent dans l’histoire de l’ancienne abbaye d’Aniane pour percer les secrets que le temps a enfoui. Truelle et brosse en main, ils expérimentent les techniques de fouille archéologique. .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 56 41 96
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English : PETIT ARCHÉO
Children can become real little archaeologists by experimenting with archaeological excavation techniques at the ancient abbey of Aniane!
L’événement PETIT ARCHÉO Aniane a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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